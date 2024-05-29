Вице-губернатор Разумишкин осмотрел Жемчужный пляж

Его благоустроят в этом году Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин вместе с главой администрации Олегом Фадеенко и его заместителем Дмитрием Ладохой посетил общественные пространства Красносельского района.
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