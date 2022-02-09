Зарема Мусаева была без сознания во время заседания суда в Чечне

Жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева находилась без сознания на судебном заседании в Грозном, сообщает правозащитная организация "Комитет против пыток" со ссылкой на адвокатов, посетивших Мусаеву 8 февраля.