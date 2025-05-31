Вышла замуж за мигранта-узбека, попала в ад и еле унесла ноги: страшная "восточная сказка" Марии и Маджида

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Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Голову включай .. Куда полезла , в прошлый век ...?
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9 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Захотела немытого черножопого не пьющего и работящего ишака терпи и не вой. Шмара.🤣🤣🤣🤣🤣
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
как хорошо быть дурой. ни за что не отвечаешь, тупишь себе, и тупишь всю жизнь. чего взбухнулась-то, дурочка? жила бы и дальше с выбранным тобой быдлом.
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6 час.
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