“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

Avia.pro - СМИ Трудно представить, но в городской больнице Первоуральска вместо работы и помощи пациентам развернулся самый настоящий спектакль, и, судя по всему, главным режиссёром здесь стал не кто иной, как заместитель главного врача по лечебной части Юрий Антониади.