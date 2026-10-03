Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

Зеленский обещал усилить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России

Зеленский обещал усилить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении усилить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России в ответ на удары по объектам энергетики Украины.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Дмитрий Гурин
Дмитрий Гуринизменено

Разнести полностью все мосты через Днепр, и пусть мучаются с доставкой и ракет и беспилотников, а это уже стратегическая победа. Запускать дроны и ракеты с правого берега все таки по дальности прилетов и времени хорониться сложнее.