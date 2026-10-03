Зеленский обещал усилить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении усилить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России в ответ на удары по объектам энергетики Украины.
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Разнести полностью все мосты через Днепр, и пусть мучаются с доставкой и ракет и беспилотников, а это уже стратегическая победа. Запускать дроны и ракеты с правого берега все таки по дальности прилетов и времени хорониться сложнее.