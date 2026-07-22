Трамп пытается снизить цены на нефть словами о переговорах, Иран о них не просит

Представитель комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) депутат Хасан Гашгавиа заявил, что Иран не запрашивала возобновления переговоров с США, а своими заявлениями о якобы таких просьбах американский президент Дональд Трамп просто стремится снизить цены на нефть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии