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RT Russia

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Трамп пытается снизить цены на нефть словами о переговорах, Иран о них не просит

Трамп пытается снизить цены на нефть словами о переговорах, Иран о них не просит

Представитель комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) депутат Хасан Гашгавиа заявил, что Иран не запрашивала возобновления переговоров с США, а своими заявлениями о якобы таких просьбах американский президент Дональд Трамп просто стремится снизить цены на нефть.

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