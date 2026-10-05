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Надежда Михалкова и губернатор ХМАО: тайный брак, дочь и история любви, которая потрясла Россию

В мире кино и политики вновь произошло событие, которое потрясло общественность. Актриса Надежда Михалкова, дочь легендарного режиссёра Никиты Михалкова, тайно обвенчалась с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком.

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