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Экономист: противостояние США и Китая продолжится в обозримом будущем

Экономист: противостояние США и Китая продолжится в обозримом будущем

Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская считает, что в обозримой перспективе противостояние США и Китая сохранится.

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