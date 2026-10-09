Международная кооперация под брендом украинской компании-производителя беспилотников и ракет Fire Point доказывает реальное участие Запада в конфликте против России.
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