Аналитик Лифшульц. "Россия вступит в союз с Германией. НАТО распадется. 80% военбаз США не будет"

Только это уже больше 20 лет там насаждается и молодежь того времени приветствовавшая это насаждение уже давно за 40, а новая при всем этом мракобесии выросла и с детства воспринимает как нормальность - другого и не видели.

Андрей Бедный

Вы не учитываете, что просто так Германию из НАТО и Евросоюза никто не отпустит. США уже заявляли о долге Германии перед НАТО в триллион баксов за защиту с 1955 года. Да и вообще не в традициях англосаксов отдавать дойную корову. Потому и говорю, что освободится Германия может лишь через революцию и море крови. Возможно через возрождение нацизма, тем более что там еще остались пацанчики которые помнят как это было весело. Ну или станут одной из провинций европейского халифата. Во время Веймарской республики там была примерно такая же ситуация как сейчас.