Академик Лукьянов заявил, что на Земле нет людей старше 120—125 лет

Ректор Пироговского университета, академик РАН Сергей Лукьянов заявил, что на Земле нет людей старше 120—125 лет.
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