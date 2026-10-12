Венгрия отказала Киеву в военной помощи и транзите оружия

Венгрия не будет оказывать военную помощь Киеву. Также страна не допустит транзита оружия на Украину через свою территорию.
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