Председатель калужского Заксобрания поздравил школьников с началом учебного года

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил учащихся с началом нового учебного годаПредседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил учащихся с началом нового учебного года.
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