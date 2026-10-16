В преддверии Всемирного дня хлеба симферопольская библиотека имени М. М. Коцюбинского провела для учащихся гимназии № 9 литературно-познавательную программу «Отчизна и хлеб — понятия святые».
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