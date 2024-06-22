В Казахстане изменятся правила выдачи и продления разрешения трудовым иммигрантам

Министерством труда и социальной защиты населения РК для дальнейшего совершенствования порядка выдачи и продления разрешения трудовому иммигранту разработаны поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, передает inAktau со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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