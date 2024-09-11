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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художник показал, как мог бы выглядеть классический Шао Кан из Mortal Kombat 3 1995 го...

Художник показал, как мог бы выглядеть классический Шао Кан из Mortal Kombat 3 1995 го...

Художник показал, как мог бы выглядеть классический Шао Кан из Mortal Kombat 3 1995 года в ремейке с новой графикой3D-художник Виллиан Конде (Willian Conde) создал реалистичную цифровую модель Шао Кана из культовой Mortal Kombat 3, вышедшей в 1995 году.

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