Художник показал, как мог бы выглядеть классический Шао Кан из Mortal Kombat 3 1995 го...

Художник показал, как мог бы выглядеть классический Шао Кан из Mortal Kombat 3 1995 года в ремейке с новой графикой3D-художник Виллиан Конде (Willian Conde) создал реалистичную цифровую модель Шао Кана из культовой Mortal Kombat 3, вышедшей в 1995 году.