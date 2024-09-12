В Барнауле продолжаются работы по решению подтоплений в микрорайоне Малый Прудской

В первую очередь это касается доработки дренажных систем и мониторинга грунтов В Барнауле продолжаются работы по решению подтоплений из-за выхода грунтовых вод в микрорайоне Малый Прудской, сообщает мэрия.
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