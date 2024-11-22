Американские власти называют Международный уголовный суд (МУС) антисемитским из-за ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра Минобороны Йоава Галанта, но на Западе ему аплодировали за ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-главы МИД Австрии, руководителя центра G.
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