Политика как она есть

Американские власти называют Международный уголовный суд (МУС) антисемитским из-за ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра Минобороны Йоава Галанта, но на Западе ему аплодировали за ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-главы МИД Австрии, руководителя центра G.