Проверка показала, что уязвимыми оказались 70% приложений, созданных для американского оборонного подрядчика, и 59% — для китайского Китайская компания Alibaba столкнулась с неожиданным результатом проверки своей модели искусственного интеллекта: при генерации приложений для американского оборонного подрядчика она чаще выдавала код с уязвимостями, чем при работе для китайского заказчика.