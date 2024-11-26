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Проверили радиаторы отопителя для Лады – какой выбрать, чтобы не мерзнуть зимой

Проверили радиаторы отопителя для Лады – какой выбрать, чтобы не мерзнуть зимой

Радиаторов в современном автомобиле довольно много. Помимо основного, отвечающего за охлаждение двигателя, есть еще радиаторы кондиционера, наддувочного воздуха, автоматической коробки и так далее – пальцев на руке еле хватает.

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