Проверили радиаторы отопителя для Лады – какой выбрать, чтобы не мерзнуть зимой

Радиаторов в современном автомобиле довольно много. Помимо основного, отвечающего за охлаждение двигателя, есть еще радиаторы кондиционера, наддувочного воздуха, автоматической коробки и так далее – пальцев на руке еле хватает.
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