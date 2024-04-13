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Затопления нижней части Южно-Сахалинска ожидаются с 14 апреля

С 14 апреля и в последующие сутки ожидается подъем уровня воды на реках южных районов Сахалина, прогнозируются подъемы уровней воды и выходы воды на пойму, сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

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