Затопления нижней части Южно-Сахалинска ожидаются с 14 апреля

С 14 апреля и в последующие сутки ожидается подъем уровня воды на реках южных районов Сахалина, прогнозируются подъемы уровней воды и выходы воды на пойму, сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
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