"Прожив здесь год, я понял, почему нас отговаривают ехать в Россию". Шотландец о жизни в России

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Сами москвичи видимо считают иначе. У них засилье мигрантов и доэлектронная эпоха с бумажными документами.
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7 час.
Дмитрий Бакланов
У нас негры учатся. Там, где я живу увидеть негра можно чаже, чем не говорящего на русском таджика.
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7 час.
Александр Пелимский
А чо, например в Екатеринбурге, довольно далеко от Москвы, по другому?
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6 час.

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