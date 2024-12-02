"Прожив здесь год, я понял, почему нас отговаривают ехать в Россию". Шотландец о жизни в России

Дмитрий Бакланов Сами москвичи видимо считают иначе. У них засилье мигрантов и доэлектронная эпоха с бумажными документами.

Дмитрий Бакланов У нас негры учатся. Там, где я живу увидеть негра можно чаже, чем не говорящего на русском таджика.