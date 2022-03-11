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Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional) приостановил импорт автомобилей в Россию

Stellantis (Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional) приостановил импорт автомобилей в Россию

Как стало известно, концерн Stellantis приостановил поставки автомобилей в Россию, а также экспорт малотоннажных грузовых автомобилей российского производства из-за нарушений логистических цепочек.

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