На Украине Анатолия Карпова заочно «приговорили» к 15 годам лишения свободы

На Украине заочно приговорили троих депутатов Госдумы РФ к 15 годам колонии.Управление СБУ по Тернопольской области проинформировало: суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы трех депутатов Госдумы РФ, в числе которых чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.