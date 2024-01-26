Уехавший из России экономист возглавит Лондонскую школу бизнеса

Экономист Сергей Гуриев (признан Министерством юстиции иностранным агентом), до отъезда из РФ руководивший Российской экономической школой (РЭШ), в 2024/25 учебном году возглавит Лондонскую школу бизнеса (LBS).
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