Metric запустила децентрализованную биржу с потоками данных Chainlink для ценообразования в реальном времени

Компания Metric, ранее тихо агрегировавшая свыше $5 млрд сделок в девяти блокчейнах в качестве агрегатора децентрализованных бирж, вышла из режима "стелс" с более амбициозным продуктом: собственной децентрализованной биржей на базе Chainlink Data Streams для ценообразования в реальном времени.
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