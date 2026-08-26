Metric запустила децентрализованную биржу с потоками данных Chainlink для ценообразования в реальном времени

Компания Metric, ранее тихо агрегировавшая свыше $5 млрд сделок в девяти блокчейнах в качестве агрегатора децентрализованных бирж, вышла из режима "стелс" с более амбициозным продуктом: собственной децентрализованной биржей на базе Chainlink Data Streams для ценообразования в реальном времени.