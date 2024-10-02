Квартирный пожар ночью унес жизнь женщины на Бухарестской

В Петербурге спасатели выезжал тушить возгорание во Фрунзенском районе города. Информация о происшествии по адресу Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 72, корпус 1 поступила на пульт диспетчера пожарной службы 2 октября в 02.
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