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Опасается за жизнь: Пугачева в Израиле передвигается только с охраной

Опасается за жизнь: Пугачева в Израиле передвигается только с охраной

Покинувшая территорию страны Алла Пугачева с детьми продолжает находиться в Израиле. На днях Примадонна посетила концерт Zivert, который проходил в Тель-Авиве.

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