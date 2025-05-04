Трагедия в Черемховском районе: пожар унес жизнь младенца

В Черемховском районе при пожаре погиб 9-месячный ребенок, сообщает ГУ МЧС по региону. Соседи, заметив дым, разбудили 36-летнюю мать, которая смогла выбраться из горящего дома, но малыша спасти не удалось.
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