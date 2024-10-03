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Большая Воровская в России поднялась до опасного уровня

Большая Воровская в России поднялась до опасного уровня

Вода в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялась до опасного уровня. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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