Большая Воровская в России поднялась до опасного уровня

Вода в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялась до опасного уровня. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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