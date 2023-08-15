Шевченко уже в первом круге вылетел с турнира в Цинциннати

Александр Шевченко в первом круге турнира в Цинциннати уступил Лоренцо Сонего. В Цинциннати завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Александр Шевченко встречался с Лоренцо Сонего.