Спички - не игрушка

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РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Русские патриоты обратились к руководству страны с тем, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, олигархов, представителей так называемой пятой колонны, раскачивающих ситуацию внутри государства.

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Комментарии
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Борис Захарченко
Басня называется &quot;Кот и повар&quot;
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11 час.
Сергей Парков
Мы же её ещё в школе наизусть учили.
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10 час.
Алексей Горшков
Мне кажется,само понятие &quot;37-й год&quot; - нарицательное обозначение борьбы руководства государством против своего населения,усиленно внедряемый как раз такими вот &quot;либералами&quot;,аж с хрущёвских времён! А ТАК ЛИ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ ? Сталинские репрессии действительно были,но касались троцкистов в партии,государственной и военной верхушке - &quot;простых смертных&quot; - рабочих,колхозников,учащихся,и т.д. - касались они поскольку-постольку! Иначе стала бы народной Великая Отечественная война? А то,что она была таковой - факт,который уже больше семи десятилетий пытаются оспорить - но БЕСПОЛЕЗНО ! Насчёт невиновности,незаконного привлечения к уголовной ответственности...Кто принимал решения о незаконности привлечений? Разновсяческие комиссии о реабилитации на основании решений &quot;сверху&quot;! А осуждены-то эти люди были СУДАМИ НА ОСНОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ! По-моему, следует заново пересмотреть реабилитации хрущёвских и горбачёвских лет! Мне кажется,что они проводились &quot;чохом&quot;,толком не разбирались,а реабилитировались только на основании осуждения в сталинские времена! Это вовсе не значит,что все всё-таки виновны в чём-то,но заново пересмотреть эти реабилитации НЕОБХОДИМО ! В своё время напрощали разных ублюдков,например - бандеровцев - вон что они и их духовные наследники сейчас в соседнем государстве вытворяют! Помню и наши &quot;святые 90-е&quot;,как к мэру Москвы Г.Попову &quot;во сне генерал Власов являлся&quot;, кто-то на Дону памятник гитлеровскому генералу фон Паннвицу поставил - и т.д.Этак можно чтить и Промокашку из фильма &quot;Место встречи изменить нельзя&quot; - он же в сталинское время был репрессирован,причём НКВД-шниками! Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - &quot;Государственная измена&quot;,хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства &quot;убежальцев&quot; и разновсяческих &quot;ждунов&quot; и &quot;спящих&quot;, ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: &quot;...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации&quot;. Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!! По-моему, &quot;ИНОАГЕНСТВО&quot; - это ПОЛУМЕРА,причём - насколько я понимаю - даже некая &quot;ОТМАЗКА&quot; для предателей - в его деяниях ОБЪЕКТИВНО ЕСТЬ ГОСИЗМЕНА - а он уже за те же самые действия штраф заплатил! За одно и то же дважды не наказывают - получается,наказание за это - некая ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от привлечения за госизмену!
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1 час.

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