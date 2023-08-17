РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Алексей Горшков

Мне кажется,само понятие "37-й год" - нарицательное обозначение борьбы руководства государством против своего населения,усиленно внедряемый как раз такими вот "либералами",аж с хрущёвских времён! А ТАК ЛИ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ ? Сталинские репрессии действительно были,но касались троцкистов в партии,государственной и военной верхушке - "простых смертных" - рабочих,колхозников,учащихся,и т.д. - касались они поскольку-постольку! Иначе стала бы народной Великая Отечественная война? А то,что она была таковой - факт,который уже больше семи десятилетий пытаются оспорить - но БЕСПОЛЕЗНО ! Насчёт невиновности,незаконного привлечения к уголовной ответственности...Кто принимал решения о незаконности привлечений? Разновсяческие комиссии о реабилитации на основании решений "сверху"! А осуждены-то эти люди были СУДАМИ НА ОСНОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ! По-моему, следует заново пересмотреть реабилитации хрущёвских и горбачёвских лет! Мне кажется,что они проводились "чохом",толком не разбирались,а реабилитировались только на основании осуждения в сталинские времена! Это вовсе не значит,что все всё-таки виновны в чём-то,но заново пересмотреть эти реабилитации НЕОБХОДИМО ! В своё время напрощали разных ублюдков,например - бандеровцев - вон что они и их духовные наследники сейчас в соседнем государстве вытворяют! Помню и наши "святые 90-е",как к мэру Москвы Г.Попову "во сне генерал Власов являлся", кто-то на Дону памятник гитлеровскому генералу фон Паннвицу поставил - и т.д.Этак можно чтить и Промокашку из фильма "Место встречи изменить нельзя" - он же в сталинское время был репрессирован,причём НКВД-шниками! Я думаю - пока недостаточно используется ст.275 УК РФ - "Государственная измена",хотя ОБЪЕКТИВНО в действиях большинства "убежальцев" и разновсяческих "ждунов" и "спящих", ЕЁ СОСТАВ ЕСТЬ,хотя бы в части: "...оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации". Я следователем работал - там научился определять, в каких поступках ЕСТЬ состав преступления,а в каких - НЕТ !!! По-моему, "ИНОАГЕНСТВО" - это ПОЛУМЕРА,причём - насколько я понимаю - даже некая "ОТМАЗКА" для предателей - в его деяниях ОБЪЕКТИВНО ЕСТЬ ГОСИЗМЕНА - а он уже за те же самые действия штраф заплатил! За одно и то же дважды не наказывают - получается,наказание за это - некая ИНДУЛЬГЕНЦИЯ от привлечения за госизмену!