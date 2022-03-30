Мир раскалывается надвое

Мир раскалывается на две сферы: одна с центром в Вашингтоне, другая – в Пекине,В отличие от холодной войны с четкими границами между блоками США и СССР, связи между обеими частями грядущего мира наверняка сохранятся, но – весьма напряженные.
Мир раскалывается на две сферы: одна с центром в Вашингтоне, другая – в Пекине,В отличие от холодной войны с четкими границами между блоками США и СССР, связи между обеими частями грядущего мира наверняка сохранятся, но – весьма напряженные.
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