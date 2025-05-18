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Два пенсионера из Петербурга перевели мошенникам почти 11 млн рублей

Два пенсионера из Петербурга перевели мошенникам почти 11 млн рублей

В Санкт-Петербурге пенсионеры лишились свыше 10 миллионов рублей из-за телефонных мошенников В ночь на 17 мая полиция зарегистрировала заявление от 62-летней преподавательницы одного из военных институтов Петербурга.

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СИ
Сергей Иванов
Зачем пенсионерам столько денег? Им хватит и пенсии. Вот они и избавились от лишних денег.
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