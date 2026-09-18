Срочникам МЧС новые выплаты: сколько будут платить за службу в пожарных частях

Военнослужащие по призыву, которые проходят службу в пожарных подразделениях МЧС России, будут получать ежемесячный оклад в размере 2 758 рублей.
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