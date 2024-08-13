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13 августа - сегодня Международный день левши

13 августа - сегодня Международный день левши

В СССР леворукость считалась недостатком, от которого требовалось избавиться. Левши всячески порицались и высмеивались вплоть до 1985 года, когда в нашей стране были приняты первые официальные документы в защиту леворукого письма.

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