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Царьград

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Аэропорт "Сухум" открыл VIP-терминал для пассажиров

Аэропорт "Сухум" открыл VIP-терминал для пассажиров

Международный аэропорт "Сухум" имени В. Г. Ардзинбы открыл новый VIP-терминал в историческом здании. Генеральный директор Руслан Блиндюк уверен, что новый сервис привлечет деловых путешественников и туристов.

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