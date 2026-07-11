Аэропорт "Сухум" открыл VIP-терминал для пассажиров

Международный аэропорт "Сухум" имени В. Г. Ардзинбы открыл новый VIP-терминал в историческом здании. Генеральный директор Руслан Блиндюк уверен, что новый сервис привлечет деловых путешественников и туристов.
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