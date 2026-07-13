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Посольство РФ призвало граждан оценить риски при поездках за границу

Посольство РФ призвало граждан оценить риски при поездках за границу

Россиянам, планирующим поездки за рубеж, необходимо заранее учитывать возможные риски, связанные не только с личной безопасностью, но и с изменением политической, правовой и консульской обстановки в других странах.

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