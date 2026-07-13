Посольство РФ призвало граждан оценить риски при поездках за границу

Россиянам, планирующим поездки за рубеж, необходимо заранее учитывать возможные риски, связанные не только с личной безопасностью, но и с изменением политической, правовой и консульской обстановки в других странах.
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