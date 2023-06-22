Главнокомандующий ВМФ принял участие в открытии ХI Международного военно-морского салона МВМС-2023

Международный военно-морской салон впервые проходит в городе Кронштадте на территории нового конгрессно-выставочного центра и соединения кораблей Ленинградской военно-морской базы.
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