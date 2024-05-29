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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Минфин предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ

Минфин предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ. Ведомство подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект — изменения начнут действовать с 2025 года.

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