Минфин предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ. Ведомство подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект — изменения начнут действовать с 2025 года.
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Минфин предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ. Ведомство подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект — изменения начнут действовать с 2025 года.