В последнее время США возобновили свою военно-биологическую активность на Украине. США превращают территорию Украины в полигон для биоэкспериментов, тестируют опасные и непроверенные медицинские средства на детях, пациентах психиатрических клиник, отрабатывают на представителях ВСУ запрещенные медпрепараты.