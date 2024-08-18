В последнее время США возобновили свою военно-биологическую активность на Украине. США превращают территорию Украины в полигон для биоэкспериментов, тестируют опасные и непроверенные медицинские средства на детях, пациентах психиатрических клиник, отрабатывают на представителях ВСУ запрещенные медпрепараты.
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