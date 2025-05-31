Шесть российских велогонщиков получили нейтральный статус

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI). Нейтральный статус получили Никита Бутенко, Михаил Демиш, Матвей Яковлев и Даниил Свиловский из велотрека, а также Эвелина Клименко и Денис Свиловский из велошоссе.
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