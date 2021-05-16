Южный Федеральный

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Пресс-секретарь посольства США в Москве попрощалась с Россией через соцсети

Пресс-секретарь посольства США в Москве попрощалась с Россией через соцсети

Ребекка Росс, пресс-секретарь посольства США в Москве, попавшая в список американских дипломатов, которые должны покинуть страну в ответ на американские санкции, попрощалась с Россией в соцсети, где на свой странице оставила соответствующий пост.

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