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Тульские новости

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  • Михаил Мамонов
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С весны в Тульской области сняли несколько километров рыболовных сетей

С весны в Тульской области сняли несколько километров рыболовных сетей

Весной зачастую активизируются любители незаконной добычи рыбы – рыболовными сетями. «Тульские новости» пообщались с директором департамента охотничьего хозяйства минприроды в Тульской области Андреем Моментом и выяснили, как обстоят дела в нашем регионе.

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