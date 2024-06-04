С весны в Тульской области сняли несколько километров рыболовных сетей

Весной зачастую активизируются любители незаконной добычи рыбы – рыболовными сетями. «Тульские новости» пообщались с директором департамента охотничьего хозяйства минприроды в Тульской области Андреем Моментом и выяснили, как обстоят дела в нашем регионе.
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