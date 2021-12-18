Линейку мониторов LG UltraFine OLED Pro 2022 года открыли модели 32BP95E и 27BP95E

Компания LG анонсировала продажи профессиональных мониторов UltraFine OLED Pro 2022 года. Пока линейка включает две модели — 32BP95E и 27BP95E.
Популярные статьи
- В механической клавиатуре Epomaker Lite используется «инновационная» тонкая демпфирующая прокладка
- Правительство нацелилось на «Эльбрус»: госкорпорация «Росатом» купит контрольный пакет акций МЦСТ
- Аналитики предсказывают, что новый iPhone SE переманит 1,5 млрд пользователей Android. Ещё 300 млн человек перейдут со старых моделей iPhone
Свежие комментарии