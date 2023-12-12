Наши обезглавили украинский «Катран» во время совещания по десанту в Крынках

Командование Корпусу морської піхоти України ждет скорого замерзание Днепра — англичане пообещали это устроить Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ В сводке российского Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 10 декабря 2023 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии