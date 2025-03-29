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Профессор Дизен предупредил о реакции Трампа на отказ Зеленского от его требований

Профессор Дизен предупредил о реакции Трампа на отказ Зеленского от его требований

Реакция президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ Владимира Зеленского подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым остаётся неопределённой, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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