❓Почему нельзя игнорировать стресс и изменения в самочувствии Баланс между работой и отдыхом — одна из главных вещей, на которые стоит обращать внимание, рассказал главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский.