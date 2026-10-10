❓Почему нельзя игнорировать стресс и изменения в самочувствии Баланс между работой и отдыхом — одна из главных вещей, на которые стоит обращать внимание, рассказал главный внештатный специалист по психотерапии Минздрава Крыма Владимир Строевский.
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