Гладков: число раненых жителей при обстреле Белгорода возросло до 46

Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков увеличилось до 46 человек, такие данные приводит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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