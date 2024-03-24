Пушкинский музей проводит реэкспозицию

Музей планирует почти в два раза увеличить число представленных произведений, дополнив живопись памятниками скульптуры и прикладного искусства, которых сейчас в залах немногоПушкинский музей обновляет экспозицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии